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【內房股】主席增持逾200萬股 碧桂園9.5元值得上車

股樓投資 11:42 2020/09/08

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內房股近期受人民幣走強和樓盤銷情理想等因素。藍籌之一的碧桂園(02007),日前更披露聯席主席楊惠妍於上周三（２日）增持公司220萬股，每股平均價9.4451元，最新持股量增至57.19％。

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碧桂園日前公布，8月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約609.3億元人民幣，按年增加30.1%；權益合同銷售建築面積約712萬平方米，按年增加37.8％。集團除有信心今年銷售會優於去年同期，亦表示會把負債率控制於70%以下，派息維持穩定比例。

如今主席再以9.4元均價增持，碧桂園可伺機吸納，待其企穩上升軌支持9.5元吸納，目標價看11元，止蝕價定於8.5元。

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撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 民企內房股 經濟

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