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【科網壟斷】歐盟打擊壟斷未完　意大利對雲計算巨企反壟斷調查

即市財經 10:49 2020/09/08

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意大利對谷歌蘋果等公司進行反壟斷調查。

外媒報導意大利反壟斷當局，已對Google、蘋果公司及Dropbox的雲計算服務展開調查。當局在聲明指將針對這些公司涉嫌「不公平商業行為、合同條件不公平條款」展開調查，包括三間公司有沒有正確列明客戶資料是否用於商業用途等，為今年7月意大利當局對蘋果公司及Amazon展開反壟斷調查後新一輪調查。

近年歐盟大舉對科網巨企展開調查，並要求後者清楚列明服務條款及細則，以及保護客戶私隱。去年另一科網巨企Facebook已對歐盟表示同意改變其氣款及細則。

三間公司未有回應傳媒查詢。美國昨日（7日）休市，上周五（4日）蘋果股價升0.07%至120.96美元，市值達到2.1萬億美元，Google母公司Alphabet股價跌3.09%至1581.24美元，市值為1.08萬億美元，Dropbox跌4%至19.75美元，總市值81.4億美元。

 

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編輯：謝克迪

Dropbox Amazon Alphabet Facebook Google 意大利 經濟 壟斷

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