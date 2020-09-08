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【Tesla】Tesla高位暴跌四成可撈底？　高盛：看好電池日惟不建議買入

股樓投資 21:38 2020/09/08

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Tesla電池日有如蘋果發布會般，每年都令一眾投資者及車迷十分期待，而本年的電池日將會在本月22日舉行，高盛分析師Mark Delaney 指，Tesla電池日仍然值得期待，但在現時市況下，仍不足以說服他買入此股。

【美股焦點】Tesla落選標普500成份股　失落4.6萬億被動資金

上周美股急跌，跌勢皆集中在科技股中，其中Tesla便慘遭血洗，周一（8日）Tesla延續跌勢，最新股價跌15.1%，報354.9美元。不少投資者都趁調整的機會買入，希望在電池日公布利好消息時「跑一轉」。Delaney指出，電池成本是電池日的焦點之一，投資者最關心的是究竟每千瓦/小時（KW/Hr）的成本能否降至100美元以下，因為過去數年，Tesla的電池成本都以年均23%的幅度下降，而電池作為電動車最昂貴的部份，如電池成本下降，將會比其他汽車更具前期成本 (upfront cost) 競爭力。

其次，電池產能及良率也是電池日的另一焦點。Delaney 表示，去年Tesla的Model S與Model X系列，當走到15萬至 20萬英里時，電池老化比例約一至一成半，且看今年會否有改善。

雖然Delaney 看好Tesla電池技術的改善，但在Tesla股份於上周二 (1 日) 遭到拋售，以及Baillie Gifford 宣布售出持股的消息影響，令Tesla股價仍然受壓，不足以說服投資者買入股份，現時Mark Delaney給予Tesla「持有」評級，目標價為295美元，以上周五（4日）收市價計算，股價仍有近三成下跌空間。

撰文 : 林展鋒

汽車 美股 下跌空間 美元 電動車 買入 目標價 撈底 Tesla

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