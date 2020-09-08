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【石Sir午市閒談】粵海投資、大家樂、騰訊、中芯、南航及圓通最新部署（立即觀看）

即市財經 12:43 2020/09/08

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恒生指數半日跌139點或0.6%，報24450點。期指應如何部署？今日焦點股有粵海投資 （00270） 、大家樂 （00341） 、騰訊 （00700） 、中芯 （00981） 、南航 （01055） 及圓通速遞 （06123） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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