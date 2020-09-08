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【TikTok】恐現模仿效應　TikTok封鎖帳戶制止自殺短片傳播

科技 10:32 2020/09/08

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TikTok近日正追尋一條在平台上流傳的自殺影片，並嘗試禁止反覆嘗試上傳該影片的TikTok帳戶，呼籲用戶勿再上傳相關片段。

社交平台資訊傳播速度迅速，不少人喜歡將生活瑣事放在網上公諸同好，甚至有用戶連自殺都要與人「分享」，或造成不良影響。TikTok近日就表示，憂慮社會出現自殺模仿效應，現時正追尋一條在TikTok平台上流傳的自殺影片，並嘗試禁止反覆嘗試上傳該影片的TikTok帳戶，呼籲用戶勿再上傳相關片段。

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據The Verge報道指，TikTok正試圖刪除一條短片，而該短片內容是一名男子用槍射擊自己自殺。TikTok表示，該片段最初在Facebook上流傳，後來延伸到其他社交平台。而TikTok也在周日（6日）晚上發現短片出現在其平台上，並有不少用戶重複上傳該影片。

TikTok發言人指，擔心有其他用戶會嘗試模仿片段，加上該片段已違反展示、讚美、美化或促進自殺的內容政策，所以平台目前正封鎖所有嘗試上傳片段的帳戶，並呼籲用戶出於對當事人及其家人的尊重，不要再在任何平台上觀看、參與或分享此類短片。

事實上，過往曾經有一名英國少女在社交平台Instagram上，觀看有關自殘、令人不安的影像和片段後，自尋短見，引起外界關注。其後Facebook和Instagram也開始引入人工智能（AI）系統，以AI辨識不當內容，不再允許社交平台存在任何含有自殘內容的照片和影片，如𠝹手等，盼能及時為自殺者提供協助。

>>>【TikTok】解決仇恨言論　TikTok在美刪逾38萬條影片

責任編輯：曾曉汶

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