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《花木蘭》上架帶動需求　Disney+下載量增加68%

即市財經 09:59 2020/09/08

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《花木蘭》上架帶動需求　Disney+下載量增加68％

迪士尼（Walt Disney，美：DIS）真人版電影《花木蘭》（Mulan）於9月4日在Disney+上架，定價為29.99美元（約232港元），《花木蘭》上架帶動Disney+的需求。報道指，Disney+於9月4日至6日的下載量，按周相比升68%，達到89萬次，消費者支出則增長193%，達到1200萬美元。

至於百老匯劇目《Hamilton》上架後首3日，Disney+下載量增加79%，比《花木蘭》略多。不過，Senor Tower認為，這是由於Disney+訂戶可免費串流《Hamilton》，並無需要支付額外費用。

相關數字僅反映Disney+從蘋果及Google的在線商店的下載量，並未反映消費者通過其它方式訂閱Disney+和購買《花木蘭》的數量，如Roku和亞馬遜網站。

《花木蘭》本於今年全球上映，但由於新冠肺炎疫情影響而多度延期，其後宣布將影片直接放到網上串流平台Disney+。

【迪士尼業績】迪士尼力推《花木蘭》Disney+約234元收看　季度調整溢利勝預期

《花木蘭》4度延期變無上映時間　迪士尼大改電影檔期　星戰、阿凡達無一倖免

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責任編輯︰梁浩碩

美股 電影 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Disney 花木蘭

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