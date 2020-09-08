▲ 《花木蘭》上架帶動需求 Disney+下載量增加68％

迪士尼（Walt Disney，美：DIS）真人版電影《花木蘭》（Mulan）於9月4日在Disney+上架，定價為29.99美元（約232港元），《花木蘭》上架帶動Disney+的需求。報道指，Disney+於9月4日至6日的下載量，按周相比升68%，達到89萬次，消費者支出則增長193%，達到1200萬美元。

至於百老匯劇目《Hamilton》上架後首3日，Disney+下載量增加79%，比《花木蘭》略多。不過，Senor Tower認為，這是由於Disney+訂戶可免費串流《Hamilton》，並無需要支付額外費用。

相關數字僅反映Disney+從蘋果及Google的在線商店的下載量，並未反映消費者通過其它方式訂閱Disney+和購買《花木蘭》的數量，如Roku和亞馬遜網站。

《花木蘭》本於今年全球上映，但由於新冠肺炎疫情影響而多度延期，其後宣布將影片直接放到網上串流平台Disney+。

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責任編輯︰梁浩碩