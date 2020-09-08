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【普及社區檢測計劃】林鄭月娥：逾119萬人已進行檢測

即市財經 09:58 2020/09/08

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特首林鄭月娥今早（8日）在行政會議前見記者。她指出，普及社區檢測計劃，截至昨日晚上8時，119.7萬名市民透過網上登記預約。另外，過去7日，119.7萬名市民已在各個檢測中心接受樣本收集，當中96.1萬人預先預約，23.6萬人即場登記，目前透過全民檢測已找到16人確診，比例非常低，但可以更全面看到香港今日感染情況如何。

她又指，未來幾日政府已預留更多空間和能力，讓更多市民毋須預約可進行檢測，亦鼓勵及歡迎市民毋須登記可選擇前往檢測。她又指，會盡快交代普及社區檢測計劃會否再延長，但強調最多只會延長3日，整個計劃不會長過14日。

林鄭月娥再次回應「三權分立」的爭議，她指出，社會出現有關爭議，可能是由於之前宣傳教育不足，過去有人居心叵測，喜歡利用這些事引起社會矛盾，亦有人可能對香港政治體制認知不深，但她希望經過一星期辯論，可以達致越辯越明的效果，指香港政治體制是行政主導，並以行政長官為核心，希望日後不會再成為被炒作的議題。

有記者問到12名港人被內地拘留事件，林鄭月娥指出，本港警方已收到通知，並已聯絡其家人，會適時提供協助。

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