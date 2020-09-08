【港股開市】港股早段升幅縮窄　中芯反彈　農夫高位回一成

隔晚美股勞動節假期休市，港股今早造好，高開195點，開報24785點。早段大部分時間升幅維持約100點，截至約10時則升不足100點。

史上凍資王農夫山泉 （09633） 今日正式掛牌，開報39.8元，較招股價高85%。不過之後見獲利盤，高位急回逾一成，最低見34.5元，暫時則在35元至36元水平爭持。

新經濟股反彈，不過部分股都由反轉跌。ATMX 4股高開逾1%。阿里巴巴 （09988） 升1.4%，；騰訊 （00700） 先升後跌0.1%；美團點評 （03690） 先升後跌1%；小米 （01810） 同樣先升後跌2.5%。中芯 （00981）急跌後暫時亦成功反彈，暫時升近3%。

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