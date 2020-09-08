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【新股IPO】遠洋擬分拆物管遠洋服務上市　傳集資23億元 上半年盈利升26％

股樓投資 10:30 2020/09/08

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遠洋集團（03377）宣布，建議分拆旗下物管業務遠洋服務上市，並已獲聯交所確認。據外電報道，遠洋服務預計集資約3億美元（約23.3億港元）。

根據遠洋服務向港交所遞交的上市文件披露，根據中國指數研究院的資料，按2019年綜合實力及增長潛力計，遠洋服務在中國物業服務百強企業中分別位列第13名及第11名。

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截至今年6月底止，遠洋服務的總合約建築面積達6,190萬平方米，遍及中國24個省、直轄市及自治區的54個城市，同時，我們在中國管理210個物業，總在管建築面積達4,230萬平方米，包括155個住宅社區及55個非住宅物業。

今年上半年，遠洋服務半年收入為9億元（人民幣，下同），按年上升6.5%；期內溢利1.5億元，按年升26%；毛利率亦上升4.6個百分點至28.5%。

集資所得，約60%將用作握戰略投資機會，擇優併購，以進一步發展戰略聯盟及擴大我們物業管理業務的規模；20%用作升級智能管理系統建設智能化社區；10%用作提升數字化水平及內部信息技術基礎設施；及10%用作運營資金及一般公司用途。

 

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記者：李兆明


 

香港股票 集資 IPO 分拆 遠洋集團（03377） 物業管理

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