【中美角力】中國據報倡建立全球數據安全標　抗衡美國打壓

▲ 中國政府提倡建立數據安全的全球化標準，以說服更多國家採用中國技術。

《華爾街日報》報道，中國政府提倡建立數據安全的全球化標準，以說服更多國家採用中國技術，希望能抗衡美國拉攏盟友打壓中國科技行業，並抗衡美國「清潔網絡」（Clean Network）方案。

報道引述中國政府內部文件稱，外長王毅將於今日在北京一個全球數據安全研討會上，公布有關中國提出全球以客觀、綜合及以事論事的態度，就數據安全訂立全球化標準的倡議，為資訊通訊科技與服務維持開放、安全、穩定的供應鏈。同時還敦促各國政府尊重其他國家在處理數據時的決定，強調各國對自己的互聯網有絕對的控制權。

根據報道，中國敦促各國反對大規模監視其他國家的行徑，以及反對設立後門裝置、以非法取得別國通訊訊息的行為。據悉，中國正在聯絡其他國家，尋求對方支持有關倡議。

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編輯：吳敏芳



