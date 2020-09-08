【領展回購】領展昨回購50萬個單位　上周以來合共回購近113萬個單位

▲ 領展昨回購50萬個基金單位。

領展 （00823） 周一（7日）回購50萬個基金位，自上周二（1日）以來，合共回購112.9萬個基金單位。領展昨日收報62.9元。

美銀上周發表的報告認為，投資者將聚焦於近期確診個案下降及社交距離措施放寬等，而領展在必須品及本地消費有較大的接觸面，相關因素對領展有利。

領展7月下旬公布，以3.8億英鎊收購位於英國倫敦甲級寫字樓「The Cabo」，是繼去年12月收購在澳洲悉尼的寫字樓後，領展在8個月內第二次成功在海外進行收購。美銀認為，領展通過購入成熟且增加收益的辦公樓資產，短期內相對風險較小，並可透過其強勁資產負債表的優勢去增加股息，信在較低借貸成本下，估計新收購有望提升全年度分派1.5%。

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編輯：吳敏芳