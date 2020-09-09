【領展回購】領展周一回購50萬個單位　上周以來合共回購近113萬個單位（第二版）

▲ 領展昨回購50萬個基金單位。

領展 （00823） 周一（7日）回購50萬個基金單位，自上周二（1日）以來，合共回購112.9萬個基金單位。券商普遍預期，領展將受惠於本地疫情緩和及社交距離措施放寬，摩根士丹利更指，基金單位回購及股息的承諾均有助支持短期股價表現。

領展今日中午收報62.35元，跌0.56%，半日成交1.32億元，最高曾見62.4元。

領展上周發布第一季營運數據。摩根士丹利指，首季數據一如預期般疲弱，但隨著社交距離措施放寬，相信營運表現會有相應改善。

大摩：社交距離措施放寬及單位回購 利領展股價

此外，領展9月恢復回購基金單位，並計劃今個財年回購至少800個基金單位；大摩又引述領展指，有意維持全年每基金單位分派0.14元，紓緩部分投資者對未來股息政策不確定的憂慮，因此相信有助支持短期估值。大摩維持目標價70元及評級「與大市同步」。

美銀：微削目標價1元至74元 維持買入

美銀證券發報告指，投資者將聚焦於近期確診個案下降及社交距離措施放寬等，而領展在必需品及本地消費有較大的接觸面，相關因素對領展有利。經調整後，對領展的目標價微削1元至74元，維持「買入」評級。

領展7月下旬斥資3.8億英鎊，收購位於英國倫敦甲級寫字樓「The Cabo」，是繼去年12月收購在澳洲悉尼的寫字樓後，領展在8個月內第二次成功在海外進行收購。美銀認為，領展通過購入成熟且增加收益的辦公樓資產，短期內相對風險較小，並可透過其強勁資產負債表的優勢去增加股息，信在較低借貸成本下，估計新收購有望提升全年度分派1.5%。

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編輯：吳敏芳

（第二版新增內容及更新股價）