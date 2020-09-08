《NBA 2K21》連射罰球都難？官方稱已修復問題

▲ NBA拓荒者兼《NBA 2K21》標準版封面球星Damian Lillard在Twitter 上吐苦水，指遊戲投籃困難，甚至無法投射罰球。

NBA模擬籃球遊戲新作《NBA 2K21》日前在PS4、Xbox One、Switch、Stadia及PC平台正式開打，當中還包括已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）擔綱的8號及24號封面，讓一眾球迷引頸以待。惟《NBA 2K21》推出僅數日就有不少玩家表示，包括拓荒者兼標準版封面球星Damian Lillard亦有在Twitter 上吐苦水，指其全新的投籃計量條及投籃機制造成了遊戲投籃困難問題，甚至無法投射罰球。

不過據《NBA 2K21》官方Twitter最新公布的消息，遊戲中新手（Rookie）、職業（Pro）、全明星（All-star）難度的投籃問題已經修復。

另一方面，《NBA 2K21》的遊戲總監Mike Wang亦有在Twitter上分享「攻略」，他還補充，如果玩家使用投籃鍵進行投籃，則可以嘗試關閉其投籃計量條，或者可以使用右搖桿上尋找最佳投籃時機。同時表示今年的2K要實現「完美綠色」更困難，請球迷保持耐性。

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而早前他亦在亞太地區傳媒的 2K Developer 網上產品簡介時透露，是次專家搖桿全面革新，右邊類比搖桿可以展現出更多靈活輕盈的運球動作，並將投籃計量條由「時機計量條」改為「瞄準系統」，瞄準區的大小會根據球員能力、位置及投籃時的防守情況而變化。另會根據投籃難度向左或向右移動，若玩家瞄準偏離目標太大的話，更會出現「Air ball」失誤。

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責任編輯：張寶燕