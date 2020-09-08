  • 26°C
香港時間 : 2020908日 (二) 10:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股走勢】恒生指數高開195點　農夫山泉升85%（不斷更新）

即市財經 09:52 2020/09/08

分享：

港股動態不斷更新

美國總統特朗普表示新冠肺炎疫苗「可能會在10月面世」，相關言論利好市場氣氛。美股勞動節假期休市，歐洲股市向上，恒指夜期亦向好。港股若跟足夜期走勢，恒生指數今早料高開約120點，恒指料開報24636點。凍資王農夫山泉 （09633） 今首日掛牌，農夫山泉昨暗盤造好，可留意今早表現。

焦點新聞︰

【美國經濟】特朗普︰疫苗可能在10月面世 經濟復甦進展良好

即市走勢︰

【09：51】圓通速遞國際 （06123） 反彈逾50%，高見8元。

【09：45】早前強勢的小米 （01810） 及美團點評 （03690） 轉跌，小米跌2.5%，美團跌1.6%。

【09：39】獲加入互聯互通相關指數的信達生物 （01801） ，股價今早再升逾3%，高見60.9元。

【09：36】港股早段升幅收窄至約100點，恒生指數報24690點。

【09：33】雲鋒金融 （00376） 早段升逾4成，破頂高見5元。雲鋒金融宣布配股予美國萬通保險 （MassMutual），以及在雲鋒金融自身旗下、現擁有超過6成股權的投資公司Jade Passion，配股價均為3.17元，折讓幅度5.9%。

【馬雲有份】雲鋒金融升逾4成　折讓5.9%配股旗下公司與美國萬通接手

【09：28】遠洋 （03377） 升6.8%，開報1.88元。遠洋集團宣布，建議分拆遠洋服務在聯交所主板獨立上市，並獲聯交所確認，同日遠洋服務於聯交所遞交上市申請。

【新股IPO】遠洋擬分拆物管公司遠洋服務於港上市　傳集資逾23億　遠洋升逾6%（第二版）

【09：24】新經濟股反彈，ATMX 4股高開逾1%。阿里巴巴 （09988） 升1.7%，開報270元；騰訊 （00700） 升1.2%，開報517元；美團點評 （03690） 升1.5%，開報252元；小米 （01810） 升1.5%，開報24.5元。

【09：20】恒生指數高開195點，開報24785點，農夫山泉 （09633） 首日掛牌，開報39.8元，較招股價高85%。

【09：17】人民幣中間價報6.8364，上調22點子。

【09：13】即月期指開報24688點，升172點或0.7%。

【09：00】人行公開市場開展1700億元人民幣7天期逆回購操作。

【08：39】恒指黑期升約102點，報24673點；道指期貨升204點，報28278點。

【08：05】啤酒商百威亞太  （01876）  母企百威英博考慮撤換行政總裁Carlos Brito。

百威亞太母企百威英博據報考慮撤換行政總裁

【07：30】滙豐 （00005） 倫敦股價折算收報32.95港元，較港高0.4%。

【07：30】英國富時100指數收報5937點，升138點或2.4%；德國DAX指數收報13100點，升257點或2%；法國CAC40指數收報5053點，升88點或1.8%。

恒指夜期升120點，收報24636點，高水46點，相當於收復恒指日間的106點跌幅。

歐股上升恒指夜期升120點　油價跌逾1%

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 圓通速遞國際（06123） 信達生物（01801） 雲鋒金融（00376） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 期貨 藍籌股

上一篇文章

【普及社區檢測計劃】林鄭月娥：逾119萬人已進行檢測（不斷更新）

下一篇文章

【中美角力】中國據報倡建立全球數據安全標　抗衡美國打壓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐倫敦較港升0.4%　恒指夜期收市升120點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦較港升0.4%　恒指夜期收市升120點（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】福祿控股2101首日孖展暫錄137.2億元　超購154倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101首日孖展暫錄137.2億元　超購154倍（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？