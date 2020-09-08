【港股走勢】恒生指數午後轉升　內銀領市農行升4%（不斷更新）

▲ 港股動態不斷更新

美國總統特朗普表示新冠肺炎疫苗「可能會在10月面世」，相關言論利好市場氣氛。美股勞動節假期休市，歐洲股市向上，恒指夜期亦向好。恒生指數今早高開195點，開報24785點，惟新經濟股反彈乏力下，大市倒跌。小米 （01810） 曾跌9%，為表現最差藍籌。

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焦點新聞︰

【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄152億元 超購逾170倍（不斷更新）

【美國經濟】特朗普︰疫苗可能在10月面世 經濟復甦進展良好

【中美角力】中國據報倡建立全球數據安全標 抗衡美國打壓

即市走勢︰

【13：35】恒大汽車 （00708） 升1成，高見28.7元。

【13：16】內銀股升幅擴大，建行 （00939） 升2.6%；工行 （01398） 升3.8%；中行 （03988） 升2.8%；農行 （01288） 升4%。

【13：14】新冠肺炎疫情開始緩和，政府逐步放寬限聚令等防疫抗疫措施。港股轉升，恒生指數升4點，報24594點。

【限聚令放寬】政府周五起允晚市堂食4人一桌、室內外運動場所可重開 望下周五取消主題公園防疫限制（不斷更新）

【13：12】新經濟股跌幅收窄，小米 （01810） 跌幅收窄至4.6%；騰訊 （00700） 跌近0.9%；美團點評 （03690） 跌5.5%；阿里巴巴 （09988） 轉升0.5%。

【13：11】大市跌幅收窄至約25點，報24565點。

【13：08】太興 （06811） 升近9%；大快活 （00052） 升0.7%；大家樂 （00341） 跌近1%；翠華 （01314） 暫無升跌，本港9月11日食肆可4人一枱。

【餐飲股】食肆放寬至4人一枱 太興、敍福樓飈1成

【13：00】港股午後初段跌約110點，報22479點。

【12：32】恒指黑期於港股中午休市時段跌131點，報24438點。道指期貨升201點，報28275點。

【12：00】恒生指數半日跌139點，中午收報24450點。新經濟股續向下，小米 （01810） 跌逾7%，為表現最差藍籌，美團點評 （03690） 跌逾6%，農夫山泉 （09633） 首日掛牌，半日收報33.3元，較招股價高近55%。

【11：44】大市跌幅收窄至不足100點，恒生指數報24500點，跌89點。

【11：32】新經濟股愈跌愈有，小米 （01810） 跌9%，低見21.8元；美團點評 （03690） 跌7.7%，穿230元水平，低見228.8元；騰訊 （00700） 跌1.7%，低見502元，下試500元水平，阿里巴巴 （09988） 亦轉跌1.1%，低見262.4元。

【11：29】恒生指數跌209點，報24379點。

【11：26】小米 （01810） 跌幅進一步擴大至逾8%，低見22.1元，成交40.3億元。

【11：18】小米 （01810） 跌7%，低見22.35元，為跌幅最大藍籌。

【11：17】大市跌幅擴大至近200點，報24388點。

【11：15】小米 （01810） 拖累大市67點，騰訊 （00700） 拉低30點。另外，友邦 （01299） 亦拖低大市46點。

【11：12】恒生科技指數報7086點，跌154點或2.1%。

【11：06】港股跌幅擴大至逾100點，報24471點，跌118點。

【11：02】大市跌約65點，報24525點。美團點評 （03690） 、小米 （01810） 跌幅擴大至逾6%。

【10：50】大市再轉升35點，內銀股帶領，建行 （00939） 升2%；工行 （01398） 、農行（.01288）升2.8%；中行 （03988） 升1.2%。

【10：43】美團點評 （03690） 、小米 （01810） 齊挫逾4%。

【10：36】大市最新倒跌，恒生指數轉跌5點，報24584點。

【10：28】港股升幅收窄至75點，報24665點。

【10：27】ATMX 4股中，暫時僅阿里巴巴 （09988） 升1.3%，其餘3股下跌，騰訊 （00700） 跌0.1%；美團點評 （03690） 跌3.7%；米 （01810） 跌1.9%。

【10：17】美團點評 （03690） 跌逾3%，試240元水平支持。

【10：08】長壽花食品 （01006） 復牌後升逾7%，破頂高見4元，長壽花食品公布，獲主席兼行政總裁王明星和信達等所組的三星油脂提出，以每股4.19元私有化建議，較停牌收報3.6元溢價約16.4%。

【10：05】中芯國際 （00981） 反彈3.3%，高見18.94元。外電日前報道指，美國正考慮將中芯國際列入貿易黑名單，拖累中芯國際股價昨日急挫。

【中芯國際】中芯或列美國黑名單 港股跌四分一、A股跌停 中芯再反駁：與解放軍毫無關係（第二版）

【10：01】內銀股向上，建行 （00939） 升1.3%；工行 （01398） 升1.7%；中行 （03988） 升0.8%；農行 （01288） 升1.6%。

【09：51】圓通速遞國際 （06123） 反彈逾50%，高見8元。

【09：45】早前強勢的小米 （01810） 及美團點評 （03690） 轉跌，小米跌2.5%，美團跌1.6%。

【09：39】獲加入互聯互通相關指數的信達生物 （01801） ，股價今早再升逾3%，高見60.9元。

【09：36】港股早段升幅收窄至約100點，恒生指數報24690點。

【09：33】雲鋒金融 （00376） 早段升逾4成，破頂高見5元。雲鋒金融宣布配股予美國萬通保險 （MassMutual），以及在雲鋒金融自身旗下、現擁有超過6成股權的投資公司Jade Passion，配股價均為3.17元，折讓幅度5.9%。

【馬雲有份】雲鋒金融升逾4成 折讓5.9%配股旗下公司與美國萬通接手

【09：28】遠洋 （03377） 升6.8%，開報1.88元。遠洋集團宣布，建議分拆遠洋服務在聯交所主板獨立上市，並獲聯交所確認，同日遠洋服務於聯交所遞交上市申請。

【新股IPO】遠洋擬分拆物管公司遠洋服務於港上市 傳集資逾23億 遠洋升逾6%（第二版）

【09：24】新經濟股反彈，ATMX 4股高開逾1%。阿里巴巴 （09988） 升1.7%，開報270元；騰訊 （00700） 升1.2%，開報517元；美團點評 （03690） 升1.5%，開報252元；小米 （01810） 升1.5%，開報24.5元。

【09：20】恒生指數高開195點，開報24785點，農夫山泉 （09633） 首日掛牌，開報39.8元，較招股價高85%。

【09：17】人民幣中間價報6.8364，上調22點子。

【09：13】即月期指開報24688點，升172點或0.7%。

【09：00】人行公開市場開展1700億元人民幣7天期逆回購操作。

【08：39】恒指黑期升約102點，報24673點；道指期貨升204點，報28278點。

【08：05】啤酒商百威亞太 （01876） 母企百威英博考慮撤換行政總裁Carlos Brito。

百威亞太母企百威英博據報考慮撤換行政總裁

【07：30】滙豐 （00005） 倫敦股價折算收報32.95港元，較港高0.4%。

【07：30】英國富時100指數收報5937點，升138點或2.4%；德國DAX指數收報13100點，升257點或2%；法國CAC40指數收報5053點，升88點或1.8%。

恒指夜期升120點，收報24636點，高水46點，相當於收復恒指日間的106點跌幅。

歐股上升恒指夜期升120點 油價跌逾1%

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責任編輯︰梁浩碩