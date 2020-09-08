【港股走勢】恒指黑期升約102點道期升204點　農夫山泉首掛（不斷更新）

▲ 港股動態不斷更新

美國總統特朗普表示新冠肺炎疫苗「可能會在10月面世」，相關言論利好市場氣氛。美股勞動節假期休市，歐洲股市向上，恒指夜期亦向好。港股若跟足夜期走勢，恒生指數今早料高開約120點，恒指料開報24636點。凍資王農夫山泉 （09633） 今首日掛牌，農夫山泉昨暗盤造好，可留意今早表現。

焦點新聞︰

【美國經濟】特朗普︰疫苗可能在10月面世 經濟復甦進展良好

即市走勢︰

【09：00】人行公開市場開展1700億元人民幣7天期逆回購操作。

【08：39】恒指黑期升約102點，報24673點；道指期貨升204點，報28278點。

【08：05】啤酒商百威亞太 （01876） 母企百威英博考慮撤換行政總裁Carlos Brito。

百威亞太母企百威英博據報考慮撤換行政總裁

【07：30】滙豐 （00005） 倫敦股價折算收報32.95港元，較港高0.4%。

【07：30】英國富時100指數收報5937點，升138點或2.4%；德國DAX指數收報13100點，升257點或2%；法國CAC40指數收報5053點，升88點或1.8%。

恒指夜期升120點，收報24636點，高水46點，相當於收復恒指日間的106點跌幅。

歐股上升恒指夜期升120點 油價跌逾1%

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責任編輯︰梁浩碩