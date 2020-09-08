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【新股IPO】農夫山泉9633首掛半日升近55%　1手賺2360元

即市財經 12:04 2020/09/08

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凍資王農夫山泉今首日掛牌

新股凍資王農夫山泉 （09633） 今日首日掛牌，承接暗盤升勢。農夫山泉股價開報39.8元，較招股價21.5元高18.3元或85.1%，開市後升勢回順，半日低見31.3元，中午收報33.3元，仍較招股價高54.9%，成交62.2億元，不計手續費，抽中農夫山泉1手（200股）帳面賺2360元。

農夫山泉昨暗盤造好，其中富途暗盤一度升156%，最多賺6700元，最終升105%，收報44.05元。有分析指，農夫山泉股價有機會升近1.5倍或2倍，認為中籤的進取者可升近1.5倍才考慮沽出。

【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）

【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？

農夫山泉共有70.75萬人認購，計及手續費所需資金，農夫山泉凍資6777億元，超額認購1147.3倍。農夫山泉發售逾3.88億股，集資最多約83億元。

【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 IPO 農夫山泉（09633）
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