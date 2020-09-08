【疫情焦點】全球累計逾2753萬確診　美國累計649萬

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【港股走勢】恒指黑期升約102點道期升204點 農夫山泉首掛（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月8日早上8時，全球累計27,537,846宗新冠肺炎確診病例，較上日增加112,440宗。累計896,733死亡個案，較上日增加2,334宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|18,153
|6,491,532
|193,521
|意大利
|0
|278,784
|35,553
|西班牙
|8,416
|525,549
|29,516
|法國
|0
|367,095
|30,732
|德國
|662
|253,626
|9,405
|中國
|9
|85,144
|4,634
|香港
|0
|4,890（確診/疑似）
|98
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩