  • 26°C
香港時間 : 2020908日 (二) 09:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情焦點】全球累計逾2753萬確診　美國累計649萬

即市財經 08:18 2020/09/08

分享：

【疫情焦點】全球累計逾2753萬確診　美國累計649萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月8日早上8時，全球累計27,537,846宗新冠肺炎確診病例，較上日增加112,440宗。累計896,733死亡個案，較上日增加2,334宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 18,153 6,491,532 193,521
意大利 0 278,784 35,553
西班牙 8,416 525,549 29,516
法國 0 367,095 30,732
德國 662 253,626 9,405
中國 9 85,144 4,634
香港 0 4,890（確診/疑似） 98

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【港股走勢】恒指黑期升約102點道期升204點　農夫山泉首掛（不斷更新）

下一篇文章

百威亞太母企百威英博據報考慮撤換行政總裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股2101首日孖展暫錄137.2億元　超購154倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101首日孖展暫錄137.2億元　超購154倍（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦較港升0.4%　恒指夜期收市升120點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦較港升0.4%　恒指夜期收市升120點（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）