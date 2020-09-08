▲ 百威亞太母企百威英博據報考慮撤換行政總裁

報道指，啤酒商百威亞太 （01876） 母企百威英博考慮撤換行政總裁Carlos Brito，而百威英博正考慮由公司以外物色接替人選。Carlos Brito會參與遴選，並計劃明年離任。

外媒報道，若其時仍沒有合適人選，Carlos Brito可能會留任更長的時間，而離任後會加入董事會。

Bernstein Research認為，領導層接替時機合理，新冠肺炎危機或緩解，加上經過以收購為主導的多年擴張後，需要將重點轉移至更多的內部增長上。如果由公司以外「空降」接替人，有很大的象徵意義。不過，內部候選人很可能佔上風。

Carlos Brito領導公司已有16年，並促成一系列併購。

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責任編輯︰梁浩碩