▲ 歐股上升恒指夜期升120點 油價跌逾1%

美股休市歐股上升 英、德股升2%

美股勞動節假期休市，歐洲股市向上，英國富時100指數收報5937點，升138點或2.4%；德國DAX指數收報13100點，升257點或2%；法國CAC40指數收報5053點，升88點或1.8%。

恒指夜期升120點

恒指夜期升120點，收報24636點，高水46點，相當於收復恒指日間的106點跌幅。

油價跌逾1%

原油價格下跌，因應需求持續偏弱，沙特阿拉伯下調10月出口亞洲的原油價格，紐約期油於電子交易時段收報39.07美元，跌0.7美元或1.7%；布蘭特期油收報42.01美元，跌0.65美元或1.5%。

美滙指數重上93水平

美滙指數報93.06，升近0.4%，重上93水平。歐元兌美元報1.1819；美元兌日圓報106.31。

紐約期金微升

美元上升，加上美國金融市場休市，交投淡靜，紐約12月期金於電子交易時段收報1926.8美元，升0.06美元或0.03%。現貨金於1930美元水平。

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱



成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記



八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看



責任編輯︰梁浩碩