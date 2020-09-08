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歐股上升恒指夜期升120點　油價跌逾1%

即市財經 07:37 2020/09/08

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歐股上升恒指夜期升120點　油價跌逾1%

美股休市歐股上升 英、德股升2%
美股勞動節假期休市，歐洲股市向上，英國富時100指數收報5937點，升138點或2.4%；德國DAX指數收報13100點，升257點或2%；法國CAC40指數收報5053點，升88點或1.8%。

恒指夜期升120點
恒指夜期升120點，收報24636點，高水46點，相當於收復恒指日間的106點跌幅。

油價跌逾1%
原油價格下跌，因應需求持續偏弱，沙特阿拉伯下調10月出口亞洲的原油價格，紐約期油於電子交易時段收報39.07美元，跌0.7美元或1.7%；布蘭特期油收報42.01美元，跌0.65美元或1.5%。

美滙指數重上93水平
美滙指數報93.06，升近0.4%，重上93水平。歐元兌美元報1.1819；美元兌日圓報106.31。

紐約期金微升
美元上升，加上美國金融市場休市，交投淡靜，紐約12月期金於電子交易時段收報1926.8美元，升0.06美元或0.03%。現貨金於1930美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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