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【港股追蹤】玉米油生產商　異動後即私有化？

股樓投資 06:59 2020/09/08

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於內地從事生產及銷售玉米油的長壽花食品（01006）昨晚（7日）發公告，公布私有化計劃，以較停牌前股價3.6元高出一截的溢價，安排私有化。翻查資料，股份8月中旬由2.6元起步，短短3周已升至3.6元水平，可見有不少投資者甚有眼光。股份將於今日（8日）復牌，相信將有機會再炒一浸。

集團公布，持股52.14%大股東三星油脂提出以協議安排方式，將公司私有化，每股現金作價4.19元，較停牌前股價3.6元，有16.39%溢價。最高現金代價約11.5億元。計劃生效後，股份於聯交所之上市地位將予以撤銷及終止。

私有化的原因有很多，例如股份在市場的交投並不活躍，或股價相對每股資產淨值出現很大的折讓；或某些公司的股份的公眾持股量未能達致聯交所的要求；又或上市公司對維持上市地位的成本所作的考慮等。

今次長壽花亦有在公告中提及私有化原因，公司指股份交易流通量低、近年股價低迷及維持上市地位之合規成本高昂，集團之現有上市平台不再足以作為其長期增長之資金來源，且於股本市場集資作未來發展及增長之能力有限。加上股價低迷對公司在供應商及客戶間之聲譽造成不利影響，因而對其業務及營運造成不利影響，故選擇私有化。

事實上，長壽花在業績方面仍未算「交足貨」，去年收入按年下跌12.4%，至30億元人民幣，純利亦同比下降7.6%，至3.21億元人民幣，期內毛利率更同比下跌1個百分點，至24.2%。在疫情未出現前也錄得如此一般的業績，也實在難以看好其前景。

這類表現一般的股份，在私有化時往往會給予較高溢價，吸引股東同意計劃，以長壽花股價和業績表現而言，進行私有化對公司及小股東也算是雙贏局面，估計通過機會頗大，故股份今日復牌後，有機會升穿4元，升至接近私有化作價4.19元的水平。

記者：葉志偉

 

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