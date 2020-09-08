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天貓雙11今年將超過2.5萬多個海外品牌參與 冀成交過億品牌數翻倍

股樓投資 10:21 2020/09/08

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轉眼已踏入9月份，還有２個月就來到一天一度的淘寶天貓雙11慶典。經歷完疫情，未知今年的情況會怎樣呢，不過天貓國際率先在天貓國際在2020雙11商家啟動會上宣布，今年平台上的25,000多個海外品牌將會參與天貓雙11，其中超過2,600個海外品牌為首次參與天貓國際的雙11活動。

天貓國際總經理劉一曼表示，今年天貓國際雙11，實現成交過億元人民幣的品牌數將會翻倍，並打造超過2,000款成交以百萬元計的新熱銷產品。

天貓國際副總經理兼海外直購總經理董臻貞表示，未來一年內天貓國際將會新增10條國際空運航線，並在廣州、北京、上海、威海、寧波5個口岸強化進口商品的協同，提升貨品抵達中國境內後的清關和配送時效。

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記者：張以正

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