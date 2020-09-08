  • 29°C
香港時間 : 2020908日 (二) 02:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園

股樓投資 01:53 2020/09/08

分享：

本港疫情回穩，樓市氣氛亦見向好，買家入市步伐加快，為怕未來樓再現升幅，遇到心頭好時也不惜以高價購入單位。日前一位換樓客見以1,700萬元購入黃埔花園3房後，成交價創今年新高，再於同日以今年次低價沽出海逸豪園優質海景兩房單位。

【轉租為買】怕樓價回升買家加快入市 租轉買個案增 租客斥資逾千萬購天晉3房，了解按【下一頁

美聯物業黃埔區區域聯席董事殷勒麟表示，9月份市場氣氛不俗，該行更錄得即日串燒成交。單位為黃埔花園十期4座中高層E室，實用面積833平方呎，屬三房1套加工人房間隔，企理實用，吸引一名換樓客以1,700萬元購入，折合實用呎價20,408元，創今年屋苑呎價及樓價新高。據了解，原業主於2011年9月斥資820萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利約880萬元，升值逾1倍。

【專家睇樓市】冠軍地產分析師向你拆解港樓不跌之謎 花旗楊海全：4大因素撐起樓市（有片睇），了解按【下一頁


上述買家購入上址後，再即日以低價沽出正放售之海逸豪園優質海景兩房單位，單位為海逸豪園23A座低層E室，實用面積513平方呎，間隔屬兩房，向東南，望維港海景。業主原本叫價995萬元，最終降至965萬成交，減幅約30萬元，折合實用呎價約18,811元，較對上五月份成交之同座同單位高層戶，成交價低約16%。
 

【疫市置業】 市場減價盤盡現置業時機到? 冠軍地產分析師楊海全教你點揀樓（有片睇），了解按【下一頁】

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

成交 樓價 疫情 海逸豪園 黃埔花園

下一篇文章

【英國脫歐】約翰遜定下月中為脫歐談判死綫　無懼無協議脫歐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤升105% 一手賺4510元 專家教你明日掛牌追揸沽攻略（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤升105% 一手賺4510元 專家教你明日掛牌追揸沽攻略（不斷更新）