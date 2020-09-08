【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園

本港疫情回穩，樓市氣氛亦見向好，買家入市步伐加快，為怕未來樓再現升幅，遇到心頭好時也不惜以高價購入單位。日前一位換樓客見以1,700萬元購入黃埔花園3房後，成交價創今年新高，再於同日以今年次低價沽出海逸豪園優質海景兩房單位。

【轉租為買】怕樓價回升買家加快入市 租轉買個案增 租客斥資逾千萬購天晉3房，了解按【下一頁】

美聯物業黃埔區區域聯席董事殷勒麟表示，9月份市場氣氛不俗，該行更錄得即日串燒成交。單位為黃埔花園十期4座中高層E室，實用面積833平方呎，屬三房1套加工人房間隔，企理實用，吸引一名換樓客以1,700萬元購入，折合實用呎價20,408元，創今年屋苑呎價及樓價新高。據了解，原業主於2011年9月斥資820萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利約880萬元，升值逾1倍。

【專家睇樓市】冠軍地產分析師向你拆解港樓不跌之謎 花旗楊海全：4大因素撐起樓市（有片睇），了解按【下一頁】



上述買家購入上址後，再即日以低價沽出正放售之海逸豪園優質海景兩房單位，單位為海逸豪園23A座低層E室，實用面積513平方呎，間隔屬兩房，向東南，望維港海景。業主原本叫價995萬元，最終降至965萬成交，減幅約30萬元，折合實用呎價約18,811元，較對上五月份成交之同座同單位高層戶，成交價低約16%。



【疫市置業】 市場減價盤盡現置業時機到? 冠軍地產分析師楊海全教你點揀樓（有片睇），了解按【下一頁】

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！