【美股焦點】高盛︰科技股仍是最佳選擇 要保持信心

▲ 美國科技股上周洗倉式下跌，惟高盛仍看好板塊前景。

美國科技股高位回調，上周納指大跌，觸發市場恐慌。惟高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，雖然美股短綫回調風險仍然存在，但科技股依然是最佳押注選擇，並建議投資者保持信心。

高盛對不同地區的科技股維持超配（overweight）建議，因科汥行業產生現金的能力很強、盈利堅挺、且資產負債表穩健。上周科巨頭蘋果（美︰AAPL）、微軟（美︰MSFT）及Facebook（美︰FB）等領跌納指。截至香港時周二零晨，納指期貨仍跌0.3%；而道指及標指期貨均錄得升幅。

今年上半年，由於居家辦公成為全球常態，疫情封禁措施、互聯網和科技的普及數碼化轉型，多數科技股表現均跑贏大市。即便發達經濟體開始逐漸恢復辦公室辦公，限制措施有所放鬆，但高盛預計，數字化加快將進一步利好科技股。

Oppenheimer在報告中表示︰「我們認為經濟和股市的轉型還會繼續」他認為，科技企業可以繼續推動股市的估值和回報。

對於市場對熱門科技股估值高的擔憂。他指出，FAAMG整體市盈率為31.6倍，低於2000年科技股泡沫時期，領頭個股的市盈率55.1倍。

經濟復甦進程是最大風險

高盛亦指出，目前股市面臨的最大短期風險是經濟復甦脫軌，這可能令股市調整多達10%。該行亦提星，低利率和債務高企的也通常會導致一系列問題堆積，隨後可能引發金融危機。

但是目前來看，高盛經濟學家對復甦感到樂觀，且在預測當中納入了年內至少會有一款疫苗獲得批准的假設，料對明年上半年產生積極影響。

該行認為，除非利率大幅上升，否則科技板塊仍可能會在一段時間中佔據主導。Oppenheimer更認為，科技股相對具有防禦性（seen as relatively defensive），即使在市場調整階段可能也會繼續上漲。

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編輯︰侯景成