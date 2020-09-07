【美股焦點】科網股爆煲？分析師認為「有泡沫」但短期內未必爆破

▲ 美國科技股大跌，市場憂慮2000年科網股泡沫爆破再度重演。

美股上周暴跌，FAMG等大型科技股跌幅顯著，引發市場對科技股泡沫的警剔。Stanhope Capital投資總監Jonathan Bell表示，目前科技股處於泡沫之中，但不代表泡沫會在短期內爆破。他指出，目前科技股只是抹去了最近兩周的升幅，惟他提醒投資者應注意控制籌碼。

Jonathan Bell表示：「我認為我們肯定處於泡沫區域。」他解釋指，目前市場的焦點只落在少數科技股當中，包括Google母公司Alphabet（美︰GOOG）、亞馬遜（美︰AMZN）、蘋果（美︰AAPL）、微軟（美︰MSFT）及Facebook（美︰FB）等股價大幅上升，但市場焦點只在這些個別的股份。

他表示︰「當你注意到只有極少數的股票熱炒，這肯定是泡沫。」他表示，當時金融市場出現了「非理性繁榮」的跡象，便是泡沫的訊號。

惟他認為股市泡沫不會在此刻爆破，又指 只當前的暴跌僅是抹去了最近兩周的升幅。他提醒投資者要注意倉位，若投資股佔比達30至40%，則可能要承擔很大的風險。

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編輯︰侯景成