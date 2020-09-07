【馬雲有份】雲鋒金融折讓5.9%配股　旗下公司與美國萬通接手

▲ 馬雲2018年在港出席完成收購萬通保險及全新品牌儀式時所拍攝的圖片。（資料圖片）

雲鋒金融 （00376） 收市後在聯交所上載公告，宣布配股予美國萬通保險 （MassMutual），以及在雲鋒金融自身旗下、現擁有超過6成股權的投資公司Jade Passion。雲鋒金融上述兩項配股的配股價均為3.17元，按今日（7日）收市價計，折讓幅度5.9%，所籌集的20.4億元新資金將用於雲鋒金融的「潛在策略性投資」，以及「一般營運資金用途」。

根據公告，雲鋒金融今日收市後與Jade Passion訂立認購協議，以配股價3.17元，發4.84億股新股予Jade Passion。公告顯示，Jade Passion由Key Imagination Limited及「一名獨立第三方」持有，而Key Imagination Limited則由雲鋒金融自身控制91%股權。換言之，雲鋒金融部分新配發的股份，由旗下公司「接手」。

雲鋒金融今日亦同時與美國萬通保險訂立認購協議，同樣以3.17元配股價，發新股配售1.6億股股份。上述兩項配股股份合計佔雲鋒金融「擴大後已發行股份總數」之16.67%。

雲鋒金融今日收市報3.37元，跌0.9%。

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編輯：莫亦熙