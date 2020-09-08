英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 環球社會熱點 09:55 2020/09/08 分享： 英國8月樓市熾熱，更被喻為英國歷來銷情最好的夏季。近日英國不同組織公布的不同指標均顯示，無論是樓價、成交量或轉手速度，8月同樣再創新高。或者，港人對英國樓市的投入程度，也處於歷來高位；當然，這個指標暫時沒有正式統計，只是英國及香港地產代理的「片面之詞」。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國外交分析】特朗普擺平中東二哥 老大沙特才見真章（訂戶專享） 2020/09/07 【美國外交分析】特朗普擺平中東二哥 老大沙特才見真章（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 2020/09/07 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 2020/09/04 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 2020/09/03 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤 2020/09/02 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤 最新專欄文章 更多 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 2020/09/07 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普擺平中東二哥 老大沙特才見真章（訂戶專享） 2020/09/07 【美國外交分析】特朗普擺平中東二哥 老大沙特才見真章（訂戶專享） 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 2020/09/04 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 2020/09/03 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤 2020/09/02 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤 移民 海外物業 物業買賣 BNO 物業 樓價 印花稅 英國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入