英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享）

英國8月樓市熾熱，更被喻為英國歷來銷情最好的夏季。近日英國不同組織公布的不同指標均顯示，無論是樓價、成交量或轉手速度，8月同樣再創新高。或者，港人對英國樓市的投入程度，也處於歷來高位；當然，這個指標暫時沒有正式統計，只是英國及香港地產代理的「片面之詞」。

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