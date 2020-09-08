英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？

英國8月樓市熾熱，更被喻為英國歷來銷情最好的夏季。近日英國不同組織公布的不同指標均顯示，無論是樓價、成交量或轉手速度，8月同樣再創新高。或者，港人對英國樓市的投入程度，也處於歷來高位；當然，這個指標暫時沒有正式統計，只是英國及香港地產代理的「片面之詞」。

指標齊破頂，銷情最熱夏天

換樓需求增，遇上解封措施

經濟前景淡，硬脫歐風險增

首先，根據英國著名房地產網站Rightmove的報告，截至8月中，過去一個月銷售額高達370億英鎊（約3,700億港元），為歷來最高的一個月銷售額。

8月全國物業平均叫價為319,497英鎊（約319萬港元），按月縱跌0.2%，按年卻升4.6%。大倫敦地區（Greater London）的叫價按年上升2%，跑輸大倫敦以外地區介乎3.7%至6.3%的升幅。

其次，物業網站Zoopla表示，由於買家大量湧入，英國房地產的銷售速度，遠快於新冠疫情之前。

自從解封後，物業平均27日就找到新買家，對比2019年同期為平均39日。其中，最受歡迎的3房單位，放盤後平均24日就會售出。

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最後，全英房屋按揭貸款協會（Nationwide）及Halifax銀行分別公布，英國8月樓價再創新高。

根據兩行各自統計的樓價指數，8月英國物業平均售價為22.4萬及24.5萬英鎊（約224萬及245萬港元），按月增幅為2%及1.6%，按年增幅則為3.7%及5.2%，令英國樓價升至2016年底以來的最高水平。

英國業界歸納出兩大原因，導致市場活動急增，同時推高樓價。

其一，英國民眾對住宅的需求於解除封鎖措施後釋放，部分買家希望更換較大面積的單位。

其二，政府7月宣布，50萬英鎊（約500萬港元）以下物業的印花稅寬免至明年3月。

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不過，相關因素能否對英國樓市帶來長遠支持，卻是業內人士同樣提出的疑問，他們甚至同樣預計，未來數季樓市活動將會放緩，預料樓價承受較大下行壓力。

這源於解封及印花稅寬免，只屬短期支持樓市的措施；相反，疫情對英國經濟及勞動市場的影響規模，要於未來數月才變得更清晰。

Halifax董事總經理加利（Russell Galley）直言，樓價上升與疫情對家庭收入的不利影響已形成明顯對比，而且大多數經濟分析員預期失業率仍會上升。

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這遑論英國有脫歐貿易協議談判的後顧之憂，英國首相約翰遜（Boris Johnson）近日再次放出狠話，指無協議脫歐（no-deal exit，俗稱硬脫歐）對英國可能是好結果，暗示不怕「攬炒」，寧跟歐盟一拍兩散。

英國經濟前景不明朗，加上硬脫歐陰霾不散，對英國樓市並非利好因素，也對英鎊帶來沉重的下行壓力。

英國政府給予俗稱「5+1」的英國公民（海外）護照（BNO）持有人入籍英國的權利，令港人對移民英國的關注度大增，連帶英國樓市也成為熱門話題。

以英國物業市場的深度及闊度，就算未來一年樓價真是再展升浪，升幅也是有限。港人若對英國物業有興趣或有需要，絕對有大量時間慢慢看清楚及計清楚。

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