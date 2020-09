【美國經濟】特朗普︰疫苗可能在10月面世 經濟復甦進展良好

▲ 特朗普有關疫苗的言論,令道指期貨升幅擴大。

道指期貨升逾兩百點,主要受美國總統特朗普有關疫苗的言論提振。特朗普於白宮新聞發布會上表示,新冠肺炎疫苗「可能會在10月面世」。他又表示,疫苗將十分安全、有效,很快就會面世,並形容「即將會有一個驚喜(You could have a very big surprise coming up)。」

至於新一輪紓困法案的進展,特朗普稱,眾議院議長佩洛西和美國參議院民主黨領袖舒默不希望就刺激資金達成協議,因此不需要與他們會面。

特朗普在出席新聞發布會前,已先於社交媒體上表示︰「新冠肺炎疫苗快將來了!」(Now the Vaccines are coming, and fast!),又稱美國在處理疫情上「獲得高分」。

特朗普表又稱,工作職位及經濟正在復甦「看起來很好」。他又自誇「在短短4個月內創造了1060萬個工作機會,創下了記錄!」

美股周一因勞動節假期,休市一天。

編輯︰侯景成