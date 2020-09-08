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【開學商機】友和推大專生優惠　AEON延長開學用品展

商業 10:00 2020/09/08

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友和YOHO即日起至9月30日，推大專生優惠，精選電子產品低至半價。(友和YOHO網站圖片)

全港學校將於9月底分階段復課，不少公司搶攻開學商機。友和YOHO即日起至9月30日，推大專生優惠，精選電子產品低至半價。

【消費優惠】Pizza Hut加盟Uber Eats　本月落單享優惠（附優惠碼）

【慳錢有方】麥當勞推蜜糖BBQ麥炸雞　App用戶享10 元試食優惠

精選產品包括Jabra Elite Active 65t 真無線運動藍牙耳機原價1,499元，現售899元；Amazon All-New Fire 7 2019 7吋 16GB 平板電腦500元有找；果粉喜愛的Apple Airpods 2亦有82折。

若要享用大專生優惠，必須申請做友和會員，點選會員頭像後，點選「大專生計劃」，輸入你所就讀的本地大學或大專的電郵，然後上載你的學生證，從你的本地大學或大專的電郵收件匣收取電郵確認，登記完成便可享用優惠。

此外，AEON表示，因應新公佈的開學安排，Ready to School開學用品展，即日起已延長至9月27日，精選產品包括書包、水樽、底衫及鞋等開學必需品。

想知還有什麼優惠？了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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