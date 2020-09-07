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【小王子x八達通】八達通愛與卡通聯乘　9月17日推小王子限量發光八達通

商業 08:00 2020/09/07

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八達通聯同小王子推出限量發行的發光八達通。（八達通官網截圖）

八達通卡有限公司（八達通）日前公布消息，聯同小王子推出限量發行的發光八達通，「Le Petit Prince小王子珍藏版成人八達通」。每張八達通背面，均印上獨有的0001至8000的發卡序號，具有藏價值。而只要輕觸八達通讀寫器，卡面其中一顆星星更會即時亮起。

八達通收費系統在1997年9月正式面世，方便市民於多種公共交通工具上使用。直至2000年4月，八達通獲香港金融管理局簽發「接受存款公司」牌照，使業務擴展到更多不同種類的應用範疇，如零售業。

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當年八達通及地鐵（現為港鐵）擴大市場使用率時，推出不少與品牌聯乘的搭乘活動。而該些八達通及相關產品，因具有收藏價值，經常引來市民排隊選購。例如在2001年時，聯同Hello Kitty推出Ｑ版地鐵車仔。市民每周搭乘5次，並加15元，即可換取該星期推出的列車款式。

八達通在近年，亦積極和時下流行的卡通合作，例如分別在2018年及2019年，聯同Pokemon及LINE FRINEDS推出3D匙扣，吸引一眾卡通人物的粉絲購買。又在2019年曾與零售品牌M&M’s，推出M&M’s卡通牌人物的3D匙扣。

八達通曾與Pokemon聯乘推出3D匙扣八達通。（八達通官網截圖）

責任編輯：馬意文

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