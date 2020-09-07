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【物管股】弘陽服務斥3672萬人幣收購物管公司51%股權

即市財經 21:14 2020/09/07

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弘陽服務宣布以3672萬元人民幣，收購滁州宇潤物業管理51%股權。

弘陽服務 （01971） 宣布，間接全資附屬公司南京弘陽物業管理同意以3672萬元人民幣，向南京誠瑞收購滁州宇潤物業管理有限公司51%股權。收購事項完成後，滁州宇潤物業管理的財務資料將綜合併入弘陽服務的財務報表。

滁州宇潤物業管理主要從事於中國江蘇省、安徽省及湖南省提供物業管理服務，在管物業的總建築面積約為423萬平方米。今年上半年除稅後溢利錄得335.6萬人民幣。

弘陽服務表示，收購事項將讓集團於江蘇省、安徽省及湖南省等區域進一步擴充業務營運規模，加上集團目前若干在管項目亦位於上述區域，有助集團日後降低管理成本、提高管理效率及達致規模經濟效益。

弘陽服務今日跌3.9%，收報6元。

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編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 弘陽服務（01971）

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