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【農夫山泉IPO】農夫山泉9633首日上巿 開巿升85%後無以為繼 收報33.1元升54%（不斷更新）

股樓投資 17:40 2020/09/08

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農夫山泉（09633）終於都隆重登場，今日掛牌，開巿價報39.8元，較招股價升85.1%，每手帳面賺3,660元。但股價走勢似乎未能承接昨日暗盤的升勢，後勁乏力，以高價開市後就一直回落，最低見31.3元，收巿報33.1元，較招股價升54%，一手帳面賺2,320元。

認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事，想知詳情請按：下一頁

農夫山泉是如何「印鈔」？　被指「大自然的印鈔機」毛利率竟高達六成，想知詳情請按：下一頁

農夫山泉今次招股於全球發售逾3.88億股H股，其中約2717.64萬股在港公開發售，國際發售3.61億股，另有15%超額配股權，招股價介乎19.5元至21.5元，一手200股，入場費4343.34元，最高集資約83.5億元。

百勝中國9987周五截飛　認購反應一般將以412元定價 較美股低4.9%，想知詳情請按：下一頁

每股以上限21.5元定價，預計集資淨額近81.5億元，當中約25%將用於品牌建設工作；約25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備，以提升銷售能力；約20%將用於新增產能所需的資本開支。另外，用於加強業務運營基礎能力建設及償還銀行貸款分別各佔約10%，其餘用作補充流動資金和其他一般企業用途。

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記者：張以正

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