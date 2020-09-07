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【BNO移民】英國Pizza Express裁1100人 關73分店

環球社會熱點 20:40 2020/09/07

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連鎖餐廳Pizza Express受新冠肺炎疫情影響，宣布永久關閉英國73間分店及裁1,100名員工。

移民近期成為熱話，而英國也是不少港人移民的熱門選擇，英國就業市場也受到關注。新冠肺炎疫情衝擊英國經濟，飲食業首當其衝。連鎖餐廳Pizza Express受疫情影響，宣布永久關閉英國73間分店，及裁員1,100人。

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英國《衛報》報道，Pizza Express計劃關閉的分店，涵蓋阿伯丁（Aberdeen）至托基（Torquay）等地區。該公司位於倫敦蘇豪區沃道爾（Wardour）街的分店早於1965年已開業，是次連同位於倫敦、伯明翰、布里斯托爾等地的多間分店，也難逃關閉的命運。

Pizza Express表示，該公司獲批准以公司自願協議（CVA）的破產形式進行交易，將有助保住公司於英國約9,000個職位。

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Pizza Express於2014年獲中國企業弘毅投資，以9億英鎊（約90億港元）收購。Pizza Express陷入財困，希望關閉多間分店可有助將目前7.35億英鎊（約73.5億港元）的債務減至3.19億英鎊（約31.9億港元）。

該公司債權人已同意投入1.44億英鎊（約14.4億港元），協助該公司門市恢復營業。Pizza Express於英國約有355間分店已重新開放，更計劃於未來數周安排另外超過30間分店重開。

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責任編輯：鄭錦玲

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