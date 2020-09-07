【華為困局】華為晶片斷供 OPPO提高中國銷量目標30%

▲ OPPO提高下半年中國區銷量目標。

內地電訊商華為在美國封殺下，面臨晶片斷供困局。另一邊廂，內地手機品牌OPPO副總裁總裁在一封內部信中透露，OPPO已經上調下半年目標，其中全球市場下半年整體銷量提高至1億部，中國區銷量較原計劃提高30%以上。

劉波指，公司整體資源相對向5G傾斜，下半年5G手機比例進一步提升。他又表示，OPPO將以其電商網購平台「歡太商城」為載體，更重視自營電商，加大投入電商。未來將像打造綫下渠道一樣，把自營電商打造成OPPO渠道適應時代的「新樣板」。歡太商城將吸收最新的互聯網電商玩法，探討各種可能性。

OPPO將繼續以「Find系列」手機主打高端市場，「Reno系列」主打爆款，「A系列」主攻入門精品，「K系列」主攻綫上的策略。他又透露，下一代高端Find系列手機正在加緊研發過程中，預計明年一季度推出，改變之前Find不定期推出的隨性，兌現之前一年一款的承諾。

據調研機構Gartner早前公布的第二季度全球智能手機銷量數據顯示，OPPO銷量為2361萬部，全球第五。

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編輯︰侯景成