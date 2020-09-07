【英國脫歐】歐盟重申冀盡快達成協議 但須確保公平競爭

英國脫歐後貿易談判面臨挑戰，英國首相約翰遜揚言要在10月15日前達成自由貿易協議，否則便無協議脫歐。歐盟委員會回應指，期望迅速達成協議，確立日後經濟和貿易關係，但強調需要確保公平競爭。

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歐盟委員會發言人在周一的常規記者會上表示，歐盟全面專注在本星期的新一輪談判，並跟約翰遜一樣希望盡快達成協議。

發言人續指，無協議脫歐將無可避免地產生貿易障礙和跨境交流，並強調歐盟希望未來協議要確保公平競爭。歐盟要求了解，英國日後要實施怎樣的國家補貼規則，會否違反歐盟相關規定。

隨著談判時間愈來愈少，外界對英歐能夠在今年內及時達成協議的期望也愈來愈低。歐盟發言人強調，雖然希望跟英國達成協議，但也同時準備好迎接無協議脫歐的情境發生，並在2021年1月1日起按照世界貿易組織（WTO，簡稱世貿）規則跟英國往來。

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責任編輯：陳啟賢

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