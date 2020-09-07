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【華為風暴】Strategy Analytics料華為明年耗盡晶片庫存 市佔恐「跳水式崩跌」

即市財經 20:13 2020/09/07

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市場調研機構Strategy Analytics預計，華為將在2021年耗盡晶片庫存，屆時市佔率恐「跳水式崩跌」。

華為因美國禁令晶片面臨「斷供」，韓國媒體引述市場調研機構Strategy Analytics估計，華為可能會在2021年耗盡晶片庫存，屆時智能手機市佔率恐「跳水式崩跌」，大幅縮水至4.3%。在此情況下，其他中國智能手機品牌如小米 （01810） 、OPPO、vivo將成為受惠者，可望搶下更多市佔。

Strategy Analytics表示，受疫情影響，今年全球智能手機出貨量預計按年減少11%，降至12.6億部。其中三星出貨料達2.65億部，以21%市佔保持龍頭地位，蘋果（美：AAPL）全年出貨預計為1.92億部，全球市佔率15.3%，排名第二。

Strategy Analytics續指，華為去年超越蘋果成為全球智能手機銷量亞軍，但受制於美國擴大制裁，導致公司營運前景充滿變數，2020年智能手機出貨料降至1.9億部，市佔率15.1%居第三。

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編輯：陳健婷

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