【新股IPO】GEM板公司抽中4手農夫山泉　賬面賺2.7萬

▲ 阿仕特朗金融抽中800股農夫山泉。

農夫山泉 （新上市編號：09633） 榮膺「史上凍資王」，引70.75萬人認購。阿仕特朗金融 （08333） 公告，公司按每股最終發售價21.50元，獲分配800股農夫山泉股份，總共1.7萬元。按照今日富途暗盤曾高見55元，意味一手（不計手續費）賺6700元，總共2.68萬

農夫山泉今日公布配發結果，中籤率十分之低，一手中籤率12%，認購150手始獲一手；21.55萬人僅認購一手，當中僅約2.59萬人獲分貨；298人俗稱「頂頭錘飛」認購，每人認購逾1358萬股，涉資逾2.9億元，每人獲分1.88萬股或94手。

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