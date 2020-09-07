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【港股追蹤】受惠金價向好？ 呢隻本地零售股愈升愈有

股樓投資 19:34 2020/09/07

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國際金價下半年突破每盎斯1,700美元後，曾一度升穿2,000美元水平，近期回落至1,900美元附近後已見有支持。與黃金相關的股份，近月股價亦反覆向上，惟本地的金飾股受零售市道影響，股價一直落後於其他金股。不過，近期行業就有周大福（01929）開始突破，股價上周開展升浪，周一（7日）最高曾升至10元，創超過2年新高，收報9.93元，升6.1%。

股份上周獲麥格理發表報告唱好，報告指市場低估公司業務韌性，認為集團可受惠金價上升。只周大福在內地的業務有更好復甦勢頭，加上金價轉強，令毛利率擴張，故上調集團2021及2022財年盈利預測。

該行又提到，集團2021財年首季中國同店銷售按年下跌11.2%，港澳地區同店銷售則同比跌75.5%，指有關趨勢正在改善，其中今年6月內地同店銷售已轉正數，錄得低單位數按年增幅，7月及8月繼續有改善。本港業務7月及8月份的同店跌幅亦收窄至60%，預期趨勢會因去年的低基數持續，但仍要依靠旅客回歸，才會有強勁復甦。

麥格理大幅上調股份目標價，由9.9元，調升超過40%至14元，維持「跑贏大市」評級。

周大福在今次升浪已累積近20%升幅，短期或要見底整固， 幸好現價已突破多條長期下降軌，調整幅度相信不會太多，或會在9.5元附近先行整固。

 

記者：葉志偉

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