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【中概股】騰訊持股58同城宣布高票通過私有化審議

即市財經 19:32 2020/09/07

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騰訊持股的58同城宣布私有化。

騰訊 （00700） 持股22.44%的內地訊息網站58同城（美：WUBA）宣布，特別股東大會以超過75%的投票審議通過私有化方案。58同城早前與華平投資牽頭的財團簽署私有化協議，交易涉資87億美元（674億港元），是2015年奇虎360私有化後最大宗的在美上市中資企業私有化。

58同城主要經營訊息網站平台，涉及租屋、二手交易、車輛買賣、招聘等板塊。58同城於2017年收購本港網上貨運物流平台GoGoVan，與旗下58速運合併。

58同城美股上周五收報55.85元，微升0.56%。市值約83.7億美元（649億港元）。

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