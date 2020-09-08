【新冠肺炎】中國3款疫苗或年底面世　可望年產6億劑

2020年中國國際服務貿易交易會於上周六（5日）開幕，內地有2間企業展出3款滅活疫苗，3款疫苗均已進入第3期臨床測試，如若測試順利，有望在年底上市，合計每年生產6億劑。

3款疫苗中有2款由國藥集團研發，分別會由旗下的武漢生物製品研究所及北京生物製品研究所生產，預計每年可合共生產3億劑。

【新冠肺炎】英國疫情反彈 日增近3,000宗確診5月來新高【下一頁】

【新冠肺炎】墨爾本封城延長至九月底 縮減宵禁時間至8小時【下一頁】

2款疫苗正在阿聯酋、巴林、秘魯、摩洛哥、阿根廷等國家和地區展開第3期臨床測試，有5萬人已接種，樣本人群覆蓋115個國別。

另一款疫苗由科興控股生物技術公司研發，名為「克爾來福」，現時在巴西、印尼等地進行第3期臨床測試，預計年底可上市，同樣能每年生產3億劑。

對於疫苗是否對所有地區的病毒都有效，科興控股董事長尹衛東曾表示，曾獲得來自美國、歐洲、中東地區等20多株病毒，序列不同。用疫苗中免疫的血清中和這些病毒時，發現能中和當中病毒，表示新冠病毒血清型沒有改變，估計接種疫苗後在全球均可獲得保護。

何謂滅活疫苗？

滅活疫苗是最傳統的疫苗技術，將病毒毒株分離出來培養，然後將其殺死。病毒毒株失去傳染和繁殖能力後注射入人體，能刺激抗體，令免疫系統對付病毒。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：楊子瑩