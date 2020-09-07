【泰禾財困】泰禾集團非公開發行股票遇阻　因審計機構遭中證監立案調查

▲ 泰禾集團公布，公司非公開發行股票事項審查中止。

據報陷入財困的內房泰禾集團（深︰000732）發公告指，公司收到《中國證監會行政許可申請中止審查通知書》，中國證監會決定對公司非公開發行股票事項中止審查。原因是公司聘請的審計機構瑞華會計師事務所涉嫌違反證券相關法律法規，被中證監立案調查。

公告指出，泰禾集團於2016年7月13日向中國證監會申報了非公開發行A 股股票的申請文件，並於同年7月20日取得中國證監會的《中國證監會行政許可申請受理通知書》。

公司本次非公開發行股票事項聘請的審計機構瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）因在執行其他上市公司審計業務中涉嫌違反證券相關法律法規，被中國證監會立案調查，目前尚未最終結案。

公司此次非公開發行股票事項的中止審查，不會對公司生產經營活動產生重大不利影響。公司將繼續推進本次非公開發行股票事項的相關工作，待相關事宜落實後，公司將及時向中國證監會申請恢復審查。

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編輯︰侯景成