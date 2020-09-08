雲端技術選擇多　混合整合模式最有利競爭？

2020年轉眼已過了一半，受新冠肺炎疫情影響，亞太區的業務模式發生了許多翻天覆地的轉變，並為市場帶來前所未有的壓力。在此時此刻，企業更需要善用雲端科技提升業務效率與生產力，同時建立新的價值網絡、革新與合作夥伴的工作模式。



【新冠肺炎】疫情突襲全球 科技加速社會轉型



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B2B整合已成為當下關鍵的業務需求。越來越多的企業選擇通過B2B整合提升與合作夥伴協作時的靈活性、效率與速度。在疫情尚未完全消退之際，加強合作夥伴生態系統的聯繫顯得越來越重要，將B2B整合遷移至雲端亦為企業帶來以下的優勢：

可讓企業充分發揮潛能，管理龐大的合作夥伴網絡，提升業務速度並激發創新。以雲端為基礎的B2B整合，較以往的內部部署的解決方案大幅降低企業建設、維護及人力資源的成本。因為雲端訂閱的定價模式可讓企業只購買所需的東西，從而更嚴格、有效地控制成本。

軟件即服務（Saas）電子數據交換（EDI）解決方案，比以往的系統需要較少的點擊次數，並具備可直觀地存取資料、具備可視性及易於導航的功能。B2B整合轉移至雲端，企業可通過清晰、有條理的用戶友好界面輕鬆管理整個合作夥伴網絡的業務交易。

讓新加入的合作夥伴更快地融入業務流程。隨著用戶體驗顯著改善，企業可加快設置新的資料檔案、文檔要求以及貿易夥伴的通訊偏好。

許多企業都逐漸意識到將業務完全託管予雲端平台所帶來的好處，包括使他們迅速增加B2B交易量、獲得更多貿易夥伴和提升行業標準等。隨著流動應用程式、雲端服務、數據資源、通訊設備與業務網絡的交織越來越緊密，具有統一的整合API、B2B和IoT平台，可以讓企業打破孤島，促進與合作夥伴和供應商生態系統的協作。此外，iPaaS亦具有簡化和加速雲端整合的開發、部署和維護的龐大潛力，擴展企業的核心業務應用並締造新的價值。



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疫情推動技術革新 將長遠影響教育體制

企業需要靈活性以確保關鍵數據和系統受到保護，同時保持成本不變，因此混合整合模式(Hybrid Integration) 將有助企業獲得競爭優勢、刺激業務，並推動B2B業務流程的迅速發展。最終，Integration of Things 成為推動企業數碼轉型重要的一環。