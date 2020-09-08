雲端技術選擇多　混合整合模式最有利競爭？

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2020年轉眼已過了一半，受新冠肺炎疫情影響，亞太區的業務模式發生了許多翻天覆地的轉變，並為市場帶來前所未有的壓力。在此時此刻，企業更需要善用雲端科技提升業務效率與生產力，同時建立新的價值網絡、革新與合作夥伴的工作模式。
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B2B整合已成為當下關鍵的業務需求。越來越多的企業選擇通過B2B整合提升與合作夥伴協作時的靈活性、效率與速度。在疫情尚未完全消退之際，加強合作夥伴生態系統的聯繫顯得越來越重要，將B2B整合遷移至雲端亦為企業帶來以下的優勢：
許多企業都逐漸意識到將業務完全託管予雲端平台所帶來的好處，包括使他們迅速增加B2B交易量、獲得更多貿易夥伴和提升行業標準等。隨著流動應用程式、雲端服務、數據資源、通訊設備與業務網絡的交織越來越緊密，具有統一的整合API、B2B和IoT平台，可以讓企業打破孤島，促進與合作夥伴和供應商生態系統的協作。此外，iPaaS亦具有簡化和加速雲端整合的開發、部署和維護的龐大潛力，擴展企業的核心業務應用並締造新的價值。
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企業需要靈活性以確保關鍵數據和系統受到保護，同時保持成本不變，因此混合整合模式(Hybrid Integration) 將有助企業獲得競爭優勢、刺激業務，並推動B2B業務流程的迅速發展。最終，Integration of Things 成為推動企業數碼轉型重要的一環。
撰文 : Anneliese Schulz Software AG亞太及日本區總裁