【東京奧運會】奧委會副主席: 東京奧運會將於明年如期舉行

因應新冠肺炎疫情, 東京奧運會順延至2021年, 國際奧委員會(IOC)主席科茨 (John Caotes)表示, 無論疫情情況如何, 奧運會將會在明年7月23日如期開幕。

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科茨認為這屆是一場征服新冠肺炎的奧運會, 更形容是隧道盡頭的光明。他表示, 除了世界大戰外, 奧運會從未被取消過, 因此東京奧運會亦將會按照修改後的時間開幕。他又指, 這次奧運會是他見過準備得最充分的一屆, 幾乎全部場館完工, 所有交通都安排好。

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另外, 日本執政自民黨總務會長, 亦是前奧運相的鈴俊一表示, 即使部分國家因為疫情未能參與, 但東京奧運和殘奧會仍會如常舉行。同時, 他認為運動會能否舉行, 關鍵在於新冠肺炎疫苗和藥物能否研製成功。

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責任編輯：潘曉豐