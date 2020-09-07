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【恒指變天】阿里甫入圍即成恒指負累? 友邦跑出成最大重磅股

即市財經 19:11 2020/09/07

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恒指今日一次過納入阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 3大新經濟股，惟藍籌新貴入圍首日表現不似預期，續受美國科技股跌勢拖累向好。阿里躋身藍籌首日即成恒指負累，成為拖低恒指最多的股份。

科技藍籌全綫偏軟，新貴股阿里及小米分別跌3.1%及1.4%，騰訊 （00700） 亦跌1.4%。按彭博推算，單計阿里已拖低恒指約38點，成為推升恒指最多的股份；港交所 （00388） 及騰訊分別推升恒指約35點及32點。

相關文章：【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享）

阿里首日拖低恒指跌38點

反而傳統金融股友邦 （01299） 今日表現一枝獨秀，在沒有重大消息配合下勁升6%，收報82.3元。單計恒指已推升恒指135點，若非恒指表現卓越，恒指今日跌幅將達240點以上。

相對恒指換馬後首日收跌105點0.4%，友邦首日大幅跑贏恒指約6.4個百分點。不單成為表現最佳藍籌，佔恒指更大升至約10.5%，較騰訊高出0.8個百分點，跑出成為比重最高重磅股。

滙豐「無限復活」告終 比重不足8%

至於匯豐 （00005） 過去每次恒季後均「無限復活」，恒指比重都會由不足10%上調至10%上限，今次則因股價持續大跌，以及重股科技股進場的攤薄效應，市值比重降至僅7.6%排在第3位。

 

撰文：劉德斌

相關文章：【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享）

香港股票 恒生指數 經濟 滙豐控股（00005） 藥明生物（02269） 阿里巴巴－SW（09988） 恒指換馬

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