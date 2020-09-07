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【英國脫歐】約翰遜定下月中為脫歐談判死綫　無懼無協議脫歐

環球政經 20:05 2020/09/07

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本周二（8日）英國和歐盟將展開第八輪貿易協議談判，據英媒報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）將於周一（7日）發表講話，明確將10月15日定位雙方貿易談判的最後期限，倘若到時仍無法達成協議，雙方應對接受現實，為無協議作好準備。

約翰遜還指，英國可能在幾周內退出談判，並表示所謂無協議脫歐「對英國而言將是一個好結果」。英方脫歐立場強硬，受消息波及，周一英鎊兌美元和歐元匯價雙雙回落，截至發稿，英鎊兌美元匯價跌至1.316美元，英鎊兌歐元匯價跌至1.1135歐元。

英國疫情反彈　日增近3,000宗確診  【下一頁 】

英國今年1月31日完成投票脫歐，隨後進入為期11個月的脫歐過渡期。英國跟歐盟就脫歐後的貿易協議談判近日陷僵局外界擔心雙方在年底前無法完成協議，再加上此前英政府曾明確表示不會尋求延長脫歐過渡期，英國很大概率將無協議脫歐，之後雙方僅遵從世界貿易組織（WTO）規則進行貿易。

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編輯：李勝男

疫情 貿易 英鎊 美元 歐元 歐盟 世界貿易組織 英國 脫歐 約翰遜

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