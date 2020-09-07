本地編程學校與咖啡店合作 推出全港首杯A.I. Coffee

A.I.(人工智能）的應用越來越廣，越來越多產品或行業都開始應用此技術。最近，香港編程學校Preface Coding就與咖啡店創作一個名為「 Code Brew Project 」企劃，推出全港首杯 A.I. Coffee。

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大家可能會感到好奇，一杯咖啡能怎樣運用A.I？由本地廣告公司 Secret Tour主理的「 Code Brew Project 」會以客人的需要而調整，提供相應的咖啡，例如顧客越早購買咖啡，咖啡濃度相應提高，以便提升精神應付一天的活動；到傍晚時份，咖啡濃度會相應減少。

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此外，咖啡的甜度、濃度以及用上的咖啡豆種類，都會因應於大數據内的實時氣溫、時間、甚至世界新聞得出的快樂指數而改變，而相關的實時數據均會印在咖啡的杯上，也會投影於咖啡店內，方便顧客分享數據。

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責任編輯：翁嘉陽