  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 19:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本地編程學校與咖啡店合作 推出全港首杯A.I. Coffee

環球政經 19:09 2020/09/07

分享：

A.I.(人工智能）的應用越來越廣，越來越多產品或行業都開始應用此技術。最近，香港編程學校Preface Coding就與咖啡店創作一個名為「 Code Brew Project 」企劃，推出全港首杯 A.I. Coffee。

馬斯克：人工智能或在5年內超越人類【下一頁

大家可能會感到好奇，一杯咖啡能怎樣運用A.I？由本地廣告公司 Secret Tour主理的「 Code Brew Project 」會以客人的需要而調整，提供相應的咖啡，例如顧客越早購買咖啡，咖啡濃度相應提高，以便提升精神應付一天的活動；到傍晚時份，咖啡濃度會相應減少。

【推動科研】白宮增人工智能和量子力學計劃預算 提供10億美元作研究資金【下一頁

此外，咖啡的甜度、濃度以及用上的咖啡豆種類，都會因應於大數據内的實時氣溫、時間、甚至世界新聞得出的快樂指數而改變，而相關的實時數據均會印在咖啡的杯上，也會投影於咖啡店內，方便顧客分享數據。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽

 

 

上一篇文章

【颱風海神】「海神」吹襲日本致20萬人須到避難所　宮崎4人失蹤

下一篇文章

【台灣有樂@iM網欄】農曆七月十四祭祀與禁忌 香港台灣大不同
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房