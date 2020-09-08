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【疫市自救】旅行社GLO Travel拓新業務　「旅行講堂」帶動生意回復8成

商業 07:00 2020/09/08

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GLO Travel共同創辦人張振華（右）認為，消費者在未來將更重視旅遊體驗，料會追求具主題的旅遊產品。左為共同創辦人陳成軍；中為創作經理趙思敏。（林宇翔攝）

一場新冠肺炎，旅遊業首當其衝，有旅行社轉型自救，亦有旅行社清盤離場。主打深度遊的公司 GLO Travel則憑著知識轉型，開拓新業務「旅行講堂」，在逆市中成功求存。

康泰旅行社遭債主入稟清盤　老牌旅行社疫市求生不成功？

GLO Travel原本專營文化深度遊旅行團，專門營辨較冷門目的地旅行團，包括北韓、伊朗、不丹等。惟疫情持續大半年仍未消散，公司唯有尋求新業務發展，於5月起推出網上課程「旅行講堂」，邀請各方專家和學者策劃不同主題的網上課程，涵蓋宗教、建築、歷史、哲學、生態旅遊等。GLO Travel共同創辦人陳成軍指，至今已舉辦7至8堂，有約500參加者，反應算是理想。他認為，除了港人期冀外遊之外，由於近年大眾對學術和文化認知增加，且對直播接受度提升，種種因素也為網上課程帶來一定支持。

「旅行講堂」邀請各方專家和學者策劃不同主題的網上課程，涵蓋宗教、建築、歷史、哲學等。(受訪者提供圖片)

陳又指，公司一直有意開拓新業務，惟先前未有閒餘時間開發，而是次疫情卻令公司破釜沉舟，透過利用公司擅長的技能框架，再尋找新發展方向，他坦言是次轉型感覺就像「二次創業」。

不過，在轉型的過程中少不免會遇到挑戰，GLO Travel共同創辦人張振華就認為，最大難處在於對未來規劃的摸索。他解釋，舉辦旅行團至少需預先3、4個月進行籌備，但鑑於未知疫情會否在短期內結束，故當初要決定續籌備旅行團，抑或是開展新業務，則成一大難題。

【新冠肺炎】旅遊警示打擊外遊　GLO Travel：現在先加強網上宣傳

事實上，除了開拓網上課程外，GLO Travel亦藉此時機，兼任宣傳內容策劃角色，為其他公司作拓展網上營銷業務。張指，公司過去的網上營銷策略也是憑內容取勝，故相信可利用擅長的「文化創作」基礎，為客戶包裝成商業產品。他透露，憑着推進網上課程及網上營銷業務，帶動整體收入回復8成收入。

然而，旅遊業前景未見明朗，兩位坦言現正懷著「旅行永遠不會重臨」的心態應對，故目前不會規劃2021/2022年旅行團。假若疫情完全消散，屆時將會重啟旅行團業務，並將繼續發展「旅行講堂」。陳解釋，由於市場上暫未有類似的旅遊產品，加上這類消費產品的門檻相較低，故除了可吸引更廣泛的客戶群，亦有機會能建立自家生態圈，「屆時消費者可先參與講堂，再報旅行團，繼而達成生態鏈」。

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記者蘇穎琪

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