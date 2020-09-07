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【人事變動】時代中國CFO牛霽旻上任不足兩個月辭任 時代鄰里CFO黃嗣寧接替

即市財經 19:02 2020/09/07

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圖右為時代中國首席財務官牛霽旻，於今年7月接任因捲入的士情慾片風波而離職的黃永年。

內房股時代中國 （01233） 首席財務官牛霽旻於7月接任因捲入的士情慾片風波而離職的黃永年，惟不足兩個月，時代中國宣布，牛霽旻因内部工作重新安排，將辭任首席財務官，並由時代鄰里 （09928） 首席財務官黃嗣寧接替，變動於本周四（10日）起生效。黃嗣寧將負責時代中國的財務報告、企業融資及投資者關係相關事宜，及香港區域辦事處總經理職務。

時代鄰里亦發公告指，黃嗣寧將辭任公司的首席財務官，於本周四起生效。黃嗣寧現年35歲，曾於普華永道諮詢（深圳）擔任高級稅務顧問，於2010年擔任時代中國高級稅務主管、區域財務負責人、集團財務經理及投資者關係和財務總監多個職務，2020年2月起出任時代鄰里首席財務官。

相關文章：時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職

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編輯：袁諾曦

香港股票 時代中國控股（01233） 經濟 時代鄰里（09928）

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