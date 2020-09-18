【渴望一切頭頭是道@iM網欄】疫情下的考驗 髪型界抗疫力

在百年一遇的疫情下，除了考驗身體抗疫能力外，也是考驗中小企業的抗疫能力！髪型界在這次疫情中，算是比較幸運的行業，因為不用強制性關店，還可以勉強做到大約三至六成生意。在現金流不足的影響下，租金及工資成為更沉重的壓力及急切要面對的問題！（疫情前都不是小負擔）

剛開始時，股東們都覺得疫情會很快過，想不到會超過幾個月時間，在一個都不能少及工資不能減的理念下，確實感到有點徬徨！好彩後來有政府有工資補貼的政策下，能夠暫時順利渡過。感激！在每月要交付的租金上，幸運地遇上大部份業主都有同理心，寬減部份租金，否則也不知如何渡過這個難關！

但經過這次還未完的經驗，相信也影響了日後傾租約時的條件，例如是否需附加一些條件，假如商場遇上社會運動及政府因應疫情強制關門，當天的租金是否需要豁免？租約完成的時候，是否需要補償關門的日子？這些問題都是從前沒有想過的，但對日後中小企談判租約時後，必定有影響。

我相信，防疫意識在這幾年會成為常態，一些經常性的開支也在增加中，例如加強消毒設備，口罩及保護口罩套，空氣清新設備等，在小數怕長計下及前景不明朗下，是一個非常大的負擔。說起口罩的問題都發生了一些有趣的事，在剛剛疫情發生的時候，口罩是非常緊張，甚至不夠供應，要買都買不到！我就不停提醒髪型師，為客人服務時，必須要小心，不要弄污客人的口罩及剪髪時切勿剪斷口罩帶，因為想賠也賠不到！

髮型師也問了一大堆不知如何解決的問題，他們說最好的髮型就是，必須配合顧客的喜好及打理習慣，最重要還是配合面形！但在看不到人客整個面形，那如何剪出好髪型呢？熟客還可以憑記憶，那第一次光顧的客人如何識別？男人客修剪鬢腳時，能否除下口罩呢？洗頭時弄濕了人客的口罩，人客有權叫你拿下吹乾嗎？可以跟公司換一個新的嗎？可以換的時候，客人對新口罩的要求，說沒有他原來的好，那如何解答呢？當完成服務後，能否除下口罩給他一個親切的笑容呢？也給他們看樣子，可以嗎？

因為輪班工作，有些新同事加入，因為帶着口罩遮住大半面形，可能在這幾個月都沒有見過大家的真面目，在地鐵上遇上也不知是同事呢。至於如何解決，這裏就不說了，哈哈哈！但最後當然提醒大家，口罩必須戴緊！才能避免傳染，保護自己保護客人！在過去一年多，不停的遇上估計不到的變化，我相信中小企及中小店在生意上的營運，真是越來越艱難！唯有勉勵自己，樂苦與共，努力經營！遇上困難時，盡量以輕鬆心態面對，以免壓力爆煲。希望盡快渡過疫情，想想如何在疫後發展！

作者_亂髮隨筆簡介 細個讀不成書，聽阿媽話學門手藝，將來點都搵到食。從學師仔到開一間細細髮型屋，發展到今天商業，藝術，美容養生於一身，中間過程堪過關斬將，身心磨練。

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